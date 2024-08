Bad Nerves v Praze

Bad Nerves přiváží svůj nezaměnitelný punkový náboj do Prahy! Koncert kapely, která si získala uznání nejen u fanoušků, ale i u legend jako Iggy Pop a Billie Joe Armstrong, se uskuteční 16. listopadu 2024 v Rock Café. Londýnská pětice, která je známá svým zvukem připomínajícím mix Ramones a The Strokes, se na české scéně objeví s novou deskou Still Nervous, která obdivuje rockovou hudbu, na které sami vyrostli.

Kapela Bad Nerves, která nedávno zahájila festival Pop Messe a absolvovala tour s Nothing But Thieves, si udržuje své kořeny v garážovém punku a rocku. Jejich druhé album, které vyšlo v květnu, zachycuje energii živých koncertů a punkového ducha.

Rozhlasový moderátor BBC Radio 1 a člen Bloodhound Gang Daniel P. Carter prohlásil, že tahle kapela si zaslouží být velká. Hudební tempo Bad Nerves je pohlcující, stejně jako jejich ambice stát se další velkou rockovou kapelou. Jejich talentu si mimo jiné všimli i na festivalech jako Reading nebo na pařížském Pitchfork Festivalu.