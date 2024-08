Fashion Aréna startuje Final Summer Sale

V nejnavštěvovanějším českém outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet bude od čtvrtka 15. do neděle 18. srpna probíhat Final Summer Sale. Každoroční vrchol letní sezóny zákazníkům štěrboholského centra nabídne až 70% dodatečné slevy z outletových cen a ukončí tak vrcholící sérii letních výprodejů.

Zákazníci si v rámci Final Summer Sale budou moci zakoupit prémiovou módu do města nebo sportovní oblečení, včetně obuvi a dalšího vybavení. Dále šperky, kosmetiku, zavazadla i vybavení do domácnosti. To vše od světových značek za výprodejové ceny. Pohodlné oblečení značky Adidas nebo elegantní a sofistikovanou módu Armani pořídí se slevou až 50 %.

Pro členy Fashion Clubu je jako vždy připraveno něco navíc. Vrací se populární nabídka na dvojnásobný počet kreditů za první nákup a další exkluzivní výhody při stažení aplikace Fashion Arena Fashion Club do mobilního telefonu.