Připravili jsme pro Vás besedu s nejznámějším neurochirurgem v Česku, prof. MUDr. Vladimírem Benešem, který provedl již přes osm tisíc operací a ve svém oboru patří k nejlepším na světě.

O životě, smrti, naději i zázracích moderní medicíny. Co vše víme o mozku? A co o něm naopak nikdy vědět nebudeme? Proč mozek jako jediný orgán nebolí? Dokážeme předejít těžkým nemocem, jako jsou parkinson, alzheimer, mrtvice či mozkové nádory? Má se těžce nemocným lidem podávat tvrdá pravda, nebo milosrdná lež? A měl by člověk dostat možnost sám se rozhodnout, že už nechce žít?

Zdroj fotky (Prof.MUDr.Vladimír Beneš: Cesty do hlubin mozku): Divadlo na Maninách