Vernisáž výstavy Válení Vajec / Viktoriia Tymonova / Galerie NIKA

Ve výstavě Válení vajec se mísí historická fakta, lidové tradice a čarodějnické rituály, které se na Ukrajině dodnes běžně praktikují a hrají důležitou společenskou roli. Zároveň tyto praktiky Viktoriia Tymonova přetavuje do fikčních světů, takže docela jednoduše ztratíme pojem o tom, co je vlastně realita. Vernisáž k výstavě se uskuteční 6. srpna v 19:00 hodin, výstava potrvá do 30. srpna.

Znepokojivé nadpřirozeno se tu mísí s každodenností, která čerpá inspiraci jak z běžné čarodějnické praxe, tak z devadesátkových televizních magických a věšteckých pořadů, které se po obnovení nezávislosti náhle vyrojily. Kdo nás uhranul? Nevíme, zda kouzlo zafunguje či nikoliv... Je to nakonec ale to podstatné?

Kurátorky: Helena Todorová, Julie Nešlehová

Lokace: Palackého náměstí, vestibul metra