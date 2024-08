Charismatická americká bluesová zpěvačka Juwana Jenkins byla některými kritiky označena jako „královna blues“ a její živá vystoupení jim dávají za pravdu. Přijďte se o tom sami přesvědčit v sobotu 24. srpna od 21:00 do pražského Jazz Docku. Juwana Jenkins natočila singl Long Time a představila krátký film, zachycující 20 let, které strávila na evropských pódiích. Zpěvačka se zastřeným a chraplavým hlasem vystupuje jako frontmanka vlastní kapely All-Star Mojo Band a proslavila se také na albu Charlieho Slavíka The Blues Keep You Alive. Vystoupení Juwany jsou velmi spontánní, plné vášně a pozitivní energie. Zpěvačka naplňuje sál autentickým zvukem „old school“ blues s razancí nekompromisního funkového buldozeru.

Více informací o akci Juwana Jenkins and Her All Star Mojo Band na www akce