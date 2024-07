Dejvické divadelní léto: Plán B

Inscenace Plán B je o eskapismu, snech a úskalích jejich realizace. O kruzích, které se nemají rušit a kruzích pod očima, které nejde vymazat.

Každý si může najít svůj plán B, přece, a být konečně šťastný, naplněný smyslem, radostí a hlavně dlouhodobou perspektivou. Jen se ten plán B musí pořádně promyslet. Vize létají, mluví se o nich barvitě a pozitivně.

Člověk má skoro pocit, že se to opravdu děje! Že je ve své nové „práci“ maximálně šťastný! Co se ale stalo s plánem A? Neprobíhá tady ještě někde? Plán A byl přece definitivně ukončen. Počkat, plán B vlastně ještě vůbec nezačal...

Vstup: 250 Kč / 150 Kč (studenti do 26 let, senioři od 65 let, TP/ZTP/ZTTP)

Text: Jiří Ondra a Dagmar Fričová

Režie: Jiří Ondra

Scénografie: Jana Hauskrechtová

Hrají: Agáta Kryštůfková, Jiří Panzner, Natálie Řehořová

Místo: divadelné šapitó na zahrádce Klubovny

Zdroj fotky (Plán B): FB Klubovna