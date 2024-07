Dejvické divadelní léto: Dinopera

Inscenace Dinopera pojednává o vývoji života na Zemi, od prvopočátků až po vymření dinosaurů, ale svým způsobem to není tak podstatné. Důležitá je především schopnost s vážnou tváří nabídnout těžko uchopitelnou směs poetických obrazů, patetických proslovů, vážné i populární hudby a šikovně animovaných loutek pohybujících se jak v tradičním loutkářském portálku, tak prostorem kolem něj.

S nonšalantní samozřejmostí se tu setkávají ingredience zdánlivě naprosto rozbíhavé, pohromadě je však dokáže udržet důsledně zachovávaná naivita (ironická, samosebou) kombinovaná s evidentní technickou zdatností a především obtížně popsatelný cit pro všeprostupující poetickou absurditu.

Hrají: Mathias Baresel, Josef Havelka, Daria Gosteva & Frieda Gawenda

Místo: divadelné šapitó na zahrádce Klubovny

Vstup: 250,- / 150,- (studenti do 26 let, senioři od 65 let, TP/ZTP/ZTTP)

Zdroj fotky (Dinopera): FB Klubovna