Zážitkovým motoráčkem do Bohemia Sektu

Jízda zážitkového motoráčku do Starého Plzence na exkurzi a skleničku do Bohemia Sektu se uskuteční 2. listopadu od 9:00 hodin. Nahlédněte do tajů výroby českých bublinek.

Zvláštní jízda motorového vozu z Kralup nad Vltavou přes Prahu a Beroun do Starého Plzence.

Návštěva výrobního závodu Bohemia Sekt s výkladem a degustací.

Degustace 5 druhů sektů s délkou cca 2 hodiny.

Pohodlný odvoz po skončení zábavy a konzumace zpět.