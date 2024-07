Niakara, Jacker‘s + hosté

Niakara se po roce vrací zpět na místo činu – tam, kde se začala formovat budoucnost kapely. Futurum ji přivítá v pátek 11. října 2024.

Pražský koncert Niakary bude zároveň křtem nového maxisinglu, který dostal název Anunnaki podle starověkých božstev. I tentokrát se můžeme těšit na hvězdné hosty, jejichž jména včetně kmotra maxisinglu budou postupně odtajněna. První host je již znám: ve Futuru vystoupí služebně mladá, ale hráčsky zkušená partička Jacker's se svou šlapající muzikou na pomezí rocku a metalu.

Kapelu Niakara založil baskytarista Zdeněk Kub (ex Arakain), který tak se svými spoluhráči znovu vdechl život autorským písním za více než 35 let své úspěšné hudební dráhy. Po prvním samostatném a velmi úspěšném koncertě ve Futuru na podzim 2023 se Niakara náležitě etablovala na naší hudební scéně: absolvovala první samostatné turné Tour Na rozjezd a figuruje v line-upu festivalů velkých jmen (Basinfirefest, The Legends Rock Fest). Významným momentem je také hraní před slavnými thrashery Exodus v Bratislavě.

Přijďte si užít metalový večer s poctivou muzikou.