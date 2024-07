Hravé a profesionální kurzy cvičení pro děti v Monkey’s Gym jsou zpět! Od 1. srpna do 31. prosince 2024 budou v tělocvičnách Monkey’s Gym v Praze probíhat kurzy pro malé sportovce ve věku od půl roku do 7 let. Ať už navštívíte Monkey’s Gym v Westfield Chodov, Galerii Harfa, OC Šestka nebo Baby Club Juklík, můžete se těšit na moderní vybavení, pestrý interiér a zkušené lektory.

V září začne v Monkey’s Gym další semestr, už nyní probíhá zápis a vy si (i kdykoliv v průběhu roku) můžete vyzkoušet zkušební hodinu zdarma!

V Monkey’s Gym si děti zamilují hravé prostředí plné barevných cvičebních prvků a aktivní opičí dráhu. Díky speciálně navrženým gymnastickým nářadím, jako jsou kladina, žebřiny, bradla a trampolína, se malí sportovci učí základy gymnastiky a rozvíjejí svou pohybovou všestrannost. Metodika cvičení je postavena na respektování psychomotorického vývoje dětí a zaručuje individuální přístup ke každému dítěti.

Rodiče ocení individuální přístup, bezproblémové omluvy a náhrady, malé skupinky, baby-friendly prostředí, dětský koutek pro aklimatizaci i to, že tělocvičny jsou prosklené a mohou tak sledovat pokroky svých ratolestí, zatímco si dají něco dobrého k pití.

Termín: 1. srpna – 31. prosince 2024

Místo:

Monkey´s Gym, Westfield Chodov (Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4)

Monkey´s Gym, Galerie Harfa (Českomoravská 2420/15a, Praha 9)

Monkey´s Gym, OC Šestka (Fajtlova 1091/1, Praha 6)

Monkey´s Gym, Baby Club Juklík (U Jezera 2031/34, Praha 5)

Více informací: www.monkeysgym.cz.