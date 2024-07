Do domu středostavovské rodiny přijíždí tajemný cizinec. Nevíme, kdo to je, ale brzy se ukáže, proč přijel: do vyprahlého prostředí stereotypu bez cíle přináší mimořádný cit. Teoréma je divadelní hra, kterou uvádí Divadlo v Dlouhé, jedno z předních pražských divadel známé pro svou různorodou dramaturgii a kvalitní inscenace.

Jediným aktem změní život všem: otci, schopnému podnikateli, osamělé matce, panenské dceři, nejistému synovi i vykořeněné služce. Po jeho odjezdu už nic není jako dřív… Příběh slavného italského filmaře Teoréma má rysy mýtu, dotýká se základních křesťanských otázek, ale i smyslu umění a tvorby; hledá význam lásky a naplnění v životě, rozvrací konvence, a přitom je jemný, citlivý a záhadný.

Zdroj fotky (Teoréma): Divadlo v Dlouhé