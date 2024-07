THE MODE, nejvýznamnější tributní kapela Depeche Mode v Latinské Americe, vystoupí dne 7. září 2024 v Praze. Skupina přijíždí do Great Hall Lucerna s novou show a zvukem nazvanou "THE DEPECHE MODE EXPERIENCE".

THE MODE absolvovali turné po významných latinskoamerických zemích, jako jsou Chile, Paraguay, Kolumbie a Peru. Projekt dorazil i do Evropy. Kapela na koncertě představí nové písně z posledního alba, jako jsou Ghosts Again, My Favourite Stranger, a klasické skladby jako Personal Jesus, Enjoy the silence a Just can't get enough.

Zdroj fotky (Depeche Mode Tribute by The Mode v Praze): Palác Lucerna