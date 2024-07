Vladimír „Guma“ Kulhánek 80

11. září 2024 od 20:00 se v Malostranské Besedě v Praze koná oslava 80. narozenin legendárního baskytaristy Vladimíra Kulhánka. Vladimír „Guma“ Kulhánek, jehož hudební kariéra začala v 60. letech, je známý svou výjimečnou virtuozitou a autorským přínosem.

Na koncertě k Vladimíru „Gumovi“ Kulhánkovi se můžete těšit na vystoupení aktuální sestavy skupiny Etc., která společně s Kulhánkem přinese na pódium klasické pecky, jak je už nikde jinde neuslyšíte. Dále se představí Flamengo Reunion Session, které připomene Kuře v hodinkách.

Koncert slibuje nejen skvělou muziku, ale i množství překvapení a speciálních hostů, kteří přispějí k oslavě této nezapomenutelné hudební ikony.







Historie jeho hudebních aktivit sahá až od raných 60 let až do současnosti. Za tu dobu prošel mnoha hudebními formacemi, za všechny jmenujme tyto: Donaldi, Flamengo, Semafor, Eva Pilarová, Etc..., Lipa - Andršt blues Band, Bohemia, Stromboli, T4, Anna K., Energit, Livin Free, Flamengo Reunion Session... Na mnoha albech se podílel autorsky a aranžérsky a za všechny alba na kterých "Guma" hrál jmenujme ikonické album Kuře v hodinkách.

