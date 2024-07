Gong, který se prosadil jako jedna z nejunikátnějších, nejinovativnějších a nejexperimentálnějších rockových skupin sedmdesátých let díky objevné směsi rocku, jazzu a psychedelie s prvky mystiky a surrealismu, míří dne 28. 11. 2024 do Prahy.

Gong založil Daevid Allen v roce 1969, inspirován silnou psychedelickou vizí. Allen, zakládající člen skupiny Soft Machine, začlenil své duchovní a metafyzické sklony do vyvíjejícího se projektu. Koncerty Gongu jsou multimediálním psychedelickým rituálem, který vás vrátí do 60. let.

Zdroj fotky (Gong v Praze): Palác Akropolis