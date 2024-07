Alternativní kapela The Ecstasy Of Saint Theresa se vrací na koncertní pódia. V Praze vystoupí 15. listopadu. Jeden z nejvýraznějších českých hudebních skladatelů Jan P. Muchow stále udržuje značku skupiny The Ecstasy Of Saint Theresa jako jediný z jejich čtyř zakladatelů.

Dnes jde o dvoučlenný projekt se zpěvačkou Kateřinou Winterovou, jinak herečkou pražského Národního divadla. Také Muchow se v 90. letech stal, jak říká, „z nedostatku soudnosti“ hercem, když se objevil v generačním filmu Šeptej. Tento snímek byl stejně jako nahrávky The Ecstasy Of Saint Theresa jedním z poznávacích znamení 90. let v Česku.

SUPPORT: AMELIE SIBA

Amelie Siba je hudebnice a skladatelka původem z Prahy. Její poslední album Gently Double A – vydané v dubnu 2023 – vytváří koláž lo-fi samplů, špinavých kytar a vrstvených naštvaných vokálů.

Zdroj fotky (The Ecstasy of Saint Theresa v Praze): Palác Akropolis