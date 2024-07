MYLES KENNEDY, jeden z nejlepších rockových zpěváků současnosti, vystoupí 8. listopadu v Praze! Do Prahy přiveze své nezaměnitelné sólové desky, které se vyznačují silnými vokály, upřímnými texty a mistrovskými kytarovými riffy. Jeho druhé album The Ides of March se umístilo na prvních příčkách hitparád.

Myles Kennedy je nejen frontmanem Alter Bridge, kterou proslavily jejich zlaté desky a vyprodané arény po celém světě, ale také zpěvákem Slash nebo The Conspirators a sólovým umělcem. Jeho druhé album The Ides of March se umístilo na prvních příčkách hitparád.

Zdroj fotky (Myles Kennedy + Black River Delta v Praze): Palác Akropolis