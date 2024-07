Parra for Cuva je umělecké jméno německého producenta elektronické hudby a DJ Nicolase Demutha, který do svých skladeb často začleňuje prvky downtempa, deep house a ambientní hudby. Parra for Cuva, jenž vystupuje na prestižních festivalech a vyprodává sály po celém světě, míří do Prahy.

Jako multiinstrumentalista experimentuje Parra for Cuva se zvukem hudebních nástrojů z celého světa a ve své tvorbě rád používá etnické a akustické prvky. Je znám svým melodickým a atmosférickým zvukem.

Očekávané album „Mimose“ bude vydáno v roce 2024 a jedinečný pohled Parra for Cuva na elektronickou hudbu slibuje další strhující a neotřelý hudební výlet.

Zdroj fotky (Parra for Cuva v Praze): Palác Akropolis