Zažijte jedinečný zážitek s Milošem Čermákem a Luďkem Staňkem na živém natáčení jejich populárního podcastu. Exkluzivní Superpodcast Live na lodi! se koná ve čtvrtek 8. srpna 2024 od 17:00. Loď vyplouvá ze Smíchova, kde se nacházelo staré studio, a dopluje až do Holešovic, kde se bude nacházet studio nové.

Během této plavby budou Miloš Čermák a Luděk Staněk natáčet podcast přímo před publikem, takže se můžete těšit na skvělou atmosféru spojenou s úžasnou plavbou s výhledem na Prahu.

Exkluzivní Superpodcast Live na lodi! není jen o poslechu, ale i o interakci s moderátory, kteří jsou známí svým ostrým humorem a bystrými postřehy. A co by to bylo za akci bez drinků? O občerstvení bude postaráno, takže si můžete vychutnat oblíbený nápoj a užít si večer plný smíchu.