Devadesátky a začátek milénia, to bylo mládí spousty z nás, a proto na tuto dobu rádi vzpomínáme. Vzpomínkový večer 90's Dance, který se uskuteční v sobotu 10. 8. v nově zrekonstruovaném hudebním klubu Jilská 22 v centru Prahy, bude plný nostalgických hitů 90. let, a to si nesmíte nechat ujít!

Klubová událost 90s Dance vás na jeden večer vrátí v čase o dvě dekády zpět. Hudba 90. let a počátku tisíciletí je pro mnohé zlatá éra a to nejlepší, co dala světu elektronická taneční hudba, vzniklo právě v tomto období.

Večerem vás provedou tři velezkušení DJs Cole, Killer a Motka, kteří odehrají své sety z gramofonů. Takže se bude jednat o velice speciální noc plnou nesmrtelných retro klasik za hřejivého zvuku vinylů.