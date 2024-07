Michal Kudělka – Obrazy z dějin, perokresby, olejomalby

Výstava akademického malíře Michala Kudělky s názvem „Obrazy z dějin, perokresby, olejomalby“ bude k vidění od 16. do 18. srpna 2024 v Galerii U lávky v Troji. Tato výstava přinese detailnější seznámení se s tím, jak Michal Kudělka nalézal souznění v přístupu k historické tématice se spisovatelem Vladislavem Vančurou.

Michal Kudělka, jehož jméno je v Galerii U lávky dobře známé, již v minulosti oslovil návštěvníky svou ilustrátorskou tvorbou. Jelikož kapacita galerie nepostačovala k smysluplnému obsáhnutí jeho rozsáhlé práce v tomto oboru, byla tato výstava již tehdy dvouetapová. I přes to se jednalo jen o letmé nahlédnutí do přebohatého archivu, který nám tento všestranný umělec zanechal.

Michal Kudělka nebyl pouze ilustrátor, grafický úpravce a výtvarný redaktor, ale také charismatickým pedagogem a především bytostným malířem, což bude na výstavě jasně patrné.

Do světa jeho barev dostaneme možnost nahlédnout zase jen malou špehýrkou v podobě jen několika obrazů. Mohl by to být ovšem příslib dalšího pokračování seriálu mapujícího práci nevšedního umělce, který byl osudem donucen předčasně opustit svou paletu

Jan Kavan