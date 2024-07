Paleface Swiss míří do Česka a to i s nejnovějším singlem Secrets of the Shadows. Nezávislá kapela Paleface Swiss si získala mezinárodní uznání v deathcorové a beatdownové komunitě. Jsou známí svými jednoduše agresivními riffy, neobvyklými třaskavými bicími, silnou basou a špetkou humoru. Tohle je ta nejlepší švýcarská heavy music.

Paleface Swiss dělají hudbu, na kterou se můžete napojit, která vám dodá sílu, která vás potěší a pomůže vám vyrovnat se s bolestí nebo třeba nahromaděným vztekem.

Zdroj fotky (Paleface Swiss v Praze): Futurum Music Bar