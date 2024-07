Po beznadějně vyprodaném koncertě v Café V lese pro vás máme indie-rockovou kapelu Leap letos ještě jednou a líp – tedy ve větších prostorách.

V Café V lese převedli Leap naprosto fantastickou show, ví se o nich čím dál víc a úměrně tomu jim roste fanouškovská základna. A rozhodně si víc fanoušků zaslouží vidět je na ONE WAY OUT TOUR. Energie, kterou mají, je extrémně nakažlivá a jejich spojení hard rocku a popu vytváří naprosto unikátní muziku, které nejde nepropadnout.

Zdroj fotky (Leap v Praze): Futurum Music Bar