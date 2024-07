Jessica Pratt – uznávaná folková písničkářka, která je známá hypnotickým zvukem akustické kytary a vokálů, zaplní svým jedinečným hlasem Futurum!

Nenechte si ujít nezapomenutelný zážitek plný hlubokých emocí, snové atmosféry a zvuku šedesátek. Zazní nejlepší skladby i songy z nejnovějšího alba Here in The Pitch, které má už teď, pár týdnů po vydání, skvělá hodnocení.

Zdroj fotky (Jesicca Pratt v Praze): Futurum Music Bar