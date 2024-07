Charismatická a okouzlující Upsahl se po skvělém vystoupení na loňském Rock for People vrací do Česka, kam doveze i svůj nejnovější singl Thrill Again. Zpěvačka vystoupí 22. listopadu ve Futuru.

Upsahl je jedním z nejzajímavějších nových hlasů v současné hudbě a ve své rodné Arizoně se stala teenagerskou senzací. Její enigmatický a okouzlující styl – představený na jejím debutovém albu Lady Jesus z roku 2021 a na jejích oblíbených skladbách „DRUGS“ a „People I Don’t Like“, které získaly zlatou certifikaci RIAA a jsou nejpopulárnějšími skladbami na TikToku – jí do dnešního dne vynesl více než 700 milionů streamů po celém světě a desítky milionů zhlédnutí v různých platformách.

Zdroj fotky (Upsahl v Praze): Futurum Music Bar