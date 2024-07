Nizozemský národní orchestr mladých – koncert v Praze

Po intenzivním období příprav a zkoušení se Nizozemský orchestr mladých (Jeugdorkest Nederland, neboli JON) vydává na své každoroční letní turné po Evropě. Jednou ze zastávek bude i Praha. Přijďte si užít jejich večerní koncert v neděli 28. července 2024, který se uskuteční v kostele sv. Šimona a Judy.

V tomto jedinečném symfonickém orchestru se scházejí nejlepší talenty ve věku od 14 do 21 let z celého Nizozemska, aby společně pracovali na nejvyšší úrovni na náročných dílech velkého orchestrálního repertoáru. Orchestr je součástí programu rozvoje talentů Nizozemského národního orchestru mládeže (viz: www.njon.nl).

Pod inspirativním vedením dirigenta Jurjena Hempela vložili členové orchestru veškerý svůj talent a mladistvou energii do Zkrocení zlé ženy nizozemského skladatele Wagenaara a náročné „Páté“ Dmitrije Šostakoviče, symfonie plné humoru, dramatu a exprese. Virtuózní nizozemská houslistka Rosanne Philippens zazáří v dynamickém Cigánovi Maurice Ravela a rafinované Poéme Ernesta Chaussona.

Vstup na tento velkolepý večerní koncert je zdarma. Všichni milovníci hudby jsou srdečně zváni.

Zdroj fotky: FB Charitas Prague Concert Series