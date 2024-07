Letní kino na Pragovce / Chybění

Letos se koná již 7. ročník letního kina na Pragovce, tentokrát se zastřešujícím tématem růst a půst. 10. září od 19:30 bude promítnut film Chybění v hale Max Space v areálu Pragovky (vedle Permanent Pragovka). Vstupné zdarma.

Poetický, vizuálně vytříbený dokumentární film vytváří intimní pomník nejúspěšnějšímu československému umělci počátku tisíciletí. Ján Mančuška zemřel tragicky ve věku 39 let. Vystavoval v MoMA a Centre Pompidou, ale ve své vlasti nedosáhl srovnatelné slávy. Rozsáhlé dílo, které po sobě zanechal, spojuje princip absence – to, co na obraze není, promlouvá s překvapivou intenzitou. Režisér Štěpán Pech přistupuje k Mančuškovu portrétu stejným způsobem a sleduje hranice jeho intimního, rodinného života a kulturní krajiny s nepřítomným středem. (Film Expanded)

Trailer:

Dokumentární

Česko / Slovensko, 2023, 82 min

Režie: Štěpán Pech

Scénář: Štěpán Pech

Kamera: Stanislav Adam

Hudba: Jonatán Pastirčák

Jako předfilm promítneme krátký snímek Kateryny Khramtsove Qirim (2023).

Antonina Romanova se svým partnerem 25. února 2022 vstoupila do řad ozbrojených sil Ukrajiny. Před útokem Ruska na Ukrajinu žila civilním životem jako režisérka, performerka a herečka. Snímek Qirim sleduje její osobní cestu odporu vůči okupační politice Ruska.

Kompletní program letního kina na Pragovce:

18. 6. 21:15 Daaaaaalí!

25. 6. 21:15 Jagna

2. 7. 21:15 Dokonalé dny

9. 7. 21:15 Pozdravy z Fukušimy

16. 7. 21:00 Žena na střeše

23. 7. 21:00 Boylesque

30. 7. 20:45 Who am I - žádný systém není bezpečný

6. 8. 20:45 Balón

13. 8. 20:30 Zóna zájmu

20. 8. 20:15 Anatomie pádu

27. 8. 20:00 Láska mezi regály

3. 9. 19:45 Pozor, padá SNG!

10. 9. 19:30 Chybění

Změna programu vyhrazena.

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury ČR a Městskou částí Praha 9.