Terne Čhave v Jazz Docku

Terne Čhave jsou považováni za jednu z nejlepších romských skupin v ČR. V pátek 2. srpna 2024 rozproudí svým cikánským rock’n’rollem alias ROM’N’ROLLEM pražský klub Jazz Dock.

Terne Čhave již před pár lety se postavili na vlastní nohy, překročili hranice romského ghetta a vydali se do velkého světa. Přijali mezi sebe „gadže“, projeli Evropu a v jejich hudbě jste kromě rodných melodií mohli slyšet také rock, latino, jazz nebo taneční rytmy. Kapela si ale se svým stylem moc hlavu neláme, většina skladeb se totiž odehrává v ďábelském tempu.

Co si z hudby Terne Čhave odnesete, je zcela na vás – garantujeme ale, že tento generacemi prověřený příval energie a pozitivních emocí je tím nejlepším lékem na deprese. Vždyť na co by nám byly problémy, kdybychom se z nich nemohli vyzpívat nebo vytancovat.