Pragovka Gallery vás 25. července od 18 hodin zve na prezentaci výstupu rezidence Sabriny Rosiny a Demi Spriggs pod názvem „How Metal Is Your Ecocide?“ Kdo jsou cizinci, kteří žijí mezi námi? Jaké ontologické pozice zaujímají a jak to ovlivňuje naše příbuzenské vztahy? Kdybychom se zastavili a naslouchali, možná by se nám nepodařilo o něco lépe rozrušit strnulé struktury antropocénu. Možná bychom hlouběji procítili pomalé pohyby věcí, které jsou základem nově vznikajících ekologií. Jak kovová je vaše ekocida? Je výzkumem druhů materiálních asambláží mezi organickými a zvukovými strukturami. Chceme se zahnízdit v propletencích cizinců a záležitostí mimo místo, ale jak? A jsme vůbec chtěni?

Více informací o akci Sabrina Rosina a Demi Spriggs / How Metal is Your Ecocide na www akce