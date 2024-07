Kanadští Metz se vrací do Prahy! S novou, o něco méně punkovou, deskou.

Album s názvem Up On Gravity Hill už je venku, a přestože jsou Metz v srdcích pankáči pořád, ve své tvorbě chtějí reflektovat i něco nového. Citlivost, porozumění, změny, kterými si prošli sami i kterými prošel svět. Budou to Metz, jak jsme je doposud neměli příležitost zažít, tak dorazte!

Zdroj fotky (Metz v Praze): Futurum Music Bar