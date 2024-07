Rare Americans znají fanoušci z festivalu i samostatných koncertů a my máme skvělou zprávu, protože se kapela vrátí do Prahy a to i s novým, připravovaným albem, které vyjde letos v létě!

Rare Americans jsou vypravěči. Zaměřují se na skutečné a syrové příběhy a ve svém storytellingu se nevyhýbají ani těm nejtěžším životním situacím. Za posledních pár let se jim podařilo vybudovat pořádně nadupanou komunitu fanoušků po celém světě.

Zdroj fotky (Rare Americans v Praze): Futurum Music Bar