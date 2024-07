Letní kino na Pragovce / Anatomie pádu

Letos se koná již 7. ročník letního kina na Pragovce, tentokrát se zastřešujícím tématem růst a půst. 20. srpna od 20:15 bude promítnut film Anatomie pádu v hale Max Space v areálu Pragovky (vedle Permanent Pragovka). Vstupné zdarma.

Úspěšná spisovatelka Sandra žije se svým manželem Samuelem a jedenáctiletým nevidomým synem v odlehlé chatě ve francouzských Alpách. Jednoho dne je ale Samuel nalezen mrtev. Byla to sebevražda, nešťastná náhoda nebo má manželovu smrt na svědomí samotná Sandra, jejíž svéhlavá povaha z ní dělá hlavní podezřelou? Veřejné vyšetřování případu odkrývá nejen okolnosti samotné smrti, ale také intimní a znepokojivé detaily jejich bouřlivého vztahu. Justine Triet natočila napínavé rodinné drama, které díky rafinovaně vystavěnému scénáři, nápadité režii a vynikajícím hereckým výkonům získalo na MFF v Cannes nejvyšší ocenění Zlatou Palmu. (Aerofilms)

Trailer:

Snímek Anatomie pádu promítneme s českými titulky.

Drama / Francie, 2023, 150 min

Režie: Justine Triet

Scénář: Arthur Harari, Justine Triet

Kamera: Simon Beaufils

Hrají: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Jehnny Beth, Samuel Theis, Saadia Bentaïeb, Antoine Reinartz, Camille Rutherford, Sophie Fillières

Jako předfilm promítneme krátký snímek Anety J. Ve tmě (2023).

Už několik let skládám svůj život zpátky dohromady. Proč to dělám? Protože jsem zjistila, že už nemůžu dál dělat, že se to nestalo. Chci vzít všechno, co zbylo a udělat z toho něco, v čem budu spokojená. Často přemýšlím, proč jsem si tím vším prošla a napadá mě i tato odpověď – abych to mohla vyprávět a možná tím i někomu pomohla. Takže: „Já jsem vlastně celej život měla k sexu divnej vztah…“

Kompletní program letního kina na Pragovce:

18. 6. 21:15 Daaaaaalí!

25. 6. 21:15 Jagna

2. 7. 21:15 Dokonalé dny

9. 7. 21:15 Pozdravy z Fukušimy

16. 7. 21:00 Žena na střeše

23. 7. 21:00 Boylesque

30. 7. 20:45 Who am I - žádný systém není bezpečný

6. 8. 20:45 Balón

13. 8. 20:30 Zóna zájmu

20. 8. 20:15 Anatomie pádu

27. 8. 20:00 Láska mezi regály

3. 9. 19:45 Pozor, padá SNG!

10. 9. 19:30 Chybění

Změna programu vyhrazena.

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury ČR a Městskou částí Praha 9.