Je tomu 35 let, kdy severoirská kapela Therapy? vznikla a hned o pět let později, 7. února 1994, poslala do světa extrémně úspěšné album Troublegum.

Ikonická deska bodovala v hitparádách, byla nominovaná na spoustu cen, stala se albem roku podle časopisu Kerrang! a dodnes má své fanoušky. Ti můžou být nadšení, protože setlist jubilejní tour bude poskládaný – jak jinak než ze skladeb z alba Troublegum. Therapy? ho přehrají v celé jeho kráse a přidají i další nahrávky přibližně z doby před třiceti lety.

Zdroj fotky (Therapy? v Praze): Lucerna Music Bar