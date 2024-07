Americký bluesman Seasick Steve se vrací po dvou letech do Prahy s novým albem „A Trip a Stumble a Fall Down Your Knees“ (vychází v červnu 2024) a jak sám říká, je to album, na které je doposud nejvíc pyšný.

Svérázný a nezaměnitelný Seasick Steve svými songy vypráví příběhy, které přináší život. Ostatně jeho vlastní patří v hudebním světě mezi ty nejvíc fascinující.

Zdroj fotky (Seasick Steve v Praze): Lucerna Music Bar