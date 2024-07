V prosinci vydal Dorian nové album BMW BACKSEAT BARS: Vždycky je to jako nikdy.

Rapper, kterého na české rapové scéně nejde přehlédnout už od roku 2017, se navíc vydává na turné BMW BACKSEAT TOUR. Do Brna, Prahy a Ostravy přiveze nadupanou show i hosty a jak rappuje v jednom ze svých posledně vydaných bangerů: „Roky tu zalejvám něco, co po tý době asi konečně roste.“ Máme se rozhodně na co těšit!

Zdroj fotky (Dorian v Praze): Lucerna Music Bar