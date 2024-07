Barns Courtney je rozverná síla. Hudebník svým stylem připomíná prvotní údernost The White Stripes, punkrockovou energii Sex Pistols a pořádnou dávku indie-rockového ostří a gospelu. Mlhavě ponurá atmosféra produkce připomíná špinavé, ale třpytivé intriky The Velvet Underground.

Během své kariéry si Courtney zahrál na koncertech s The Who, Blur, Edem Sheeranem a dalšími. V Lucerna Music Baru se o pódium podělí s britskou rockovou kapelou The Struts, jejíž název vznikl z poznámky o jejich nespoutaném vystupování na pódiu, si získala celosvětovou pověst kapely, kterou musíte vidět naživo.

Zdroj fotky (Barns Courtney v Praze): Lucerna Music Bar