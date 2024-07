Pan Lynx, hudebně výtvarný projekt Michala Skořepy (ex-Stroy) a jeho kresleného alterega – mystického Pana Lynxe.

Pan Lynx je napůl rys a napůl člověk, Michal. Poté, co se Michalovi zjevil, vtáhl ho do hlubin jeho vlastního pomyslného vnitřního lesa, aby tak vznikla debutová deska o sebepoznání jménem „Kdo se bojí, musí do lesa“. Na té se Michal zhostil prakticky všech nástrojů i vokálů a to za asistence hostů, mezi kterými se blýskají jména jako třeba Michael Kocáb, Michal Pavlíček, bratři Homolové z Wohnout, Štěpán Smetáček a další.

Zdroj fotky (Pan Lynx): Lucerna Music Bar