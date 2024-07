Das Sommerkino letní kino na Pragovce / Who am I - žadný systém není bezpečný

Letos se koná již 7. ročník letního kina na Pragovce, tentokrát se zastřešujícím tématem růst a půst. 30. července od 20:45 bude ve spolupráci s Das Sommerkino promítnut film Who am I - žádný systém není bezpečný v hale Max Space v areálu Pragovky (vedle Permanent Pragovka). Vstupné zdarma.

Benjamin, outsider a počítačový génius, se připojuje ke skupině hackerů, kteří chtějí změnit svět. Společně s Maxem a jeho kamarády pořádají odvážné hackerské akce, ale jejich činy nezůstávají bez povšimnutí tajných služeb. Co začíná jako hra, se brzy změní v boj o přežití. Film Who Am I je napínavý thriller plný nečekaných zvratů, který vás udrží v napětí až do poslední minuty. (DasFilmfest)

Who am I – žadný systém není bezpečný

Thriller

Německo, 2014, 105 min

Režie: Baran bo Odar

Hrají: Tom Schilling, Elyas M’Barek, Wotan Wilke Möhring, Antoine Monot Jr., Trine Dyrholm

Jako předfilm bude promítnut krátký snímek Markéty Janků Ve jménu bezpečnosti (2020).

Jakým způsobem se proměňuje chování společnosti v dobách krize? Kolik jsme ochotni obětovat pro svou bezpečnost? Do jaké míry nás v době koronavirové krize v Čechách a na Slovensku ovládl strach nebo panika? A kde jsme nacházeli viníky samotné existence krize? Dokumentární film se prostřednictvím tří příběhů pokouší o úvahu nad lidskou malostí, která se ospravedlňuje zájmem o vydobytí bezpečnosti.

Kompletní program letního kina na Pragovce:

18. 6. 21:15 Daaaaaalí!

25. 6. 21:15 Jagna

2. 7. 21:15 Dokonalé dny

9. 7. 21:15 Pozdravy z Fukušimy

16. 7. 21:00 Žena na střeše

23. 7. 21:00 Boylesque

30. 7. 20:45 Who am I - žádný systém není bezpečný

6. 8. 20:45 Balón

13. 8. 20:30 Zóna zájmu

20. 8. 20:15 Anatomie pádu

27. 8. 20:00 Láska mezi regály

3. 9. 19:45 Pozor, padá SNG!

10. 9. 19:30 Chybění

Změna programu vyhrazena.

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury ČR a Městskou částí Praha 9.