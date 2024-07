SEBASTIAN chystají na 8. listopad 2025 koncert ve Foru Karlín



Kapela SEBASTIAN chystá 8. listopadu 2025 dosud největší koncert v pražském Foru Karlín, jež je po vyprodaném křtu v Roxy jak pro členy kapely, tak pro celý tým další metou. „Slavíme deset let na scéně a kde jinde to oslavit než právě ve Foru Karlín. Připravujeme podium a show jako by to byl koncert ve Wembley. Bude to nezapomenutelné. Pro nás i fanoušky,” slibuje kapela SEBASTIAN. O vizuální show se postará skvělý stage designer Jan Hrbek. „Je to pro nás všechny milník, kterým si splníme sen. Bude to bomba!” říká bubeník Dominik Smutný.

„Bylo potřeba dospět a počkat na tu správnou chvíli. Je to pro nás obrovskej sen a odměna za ty roky hraní. Dáme do toho všechno,” zve kapela fanoušky na koncert.

Zdroj fotky (Sebastian v Praze): Forum Karlín