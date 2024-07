Kouzelný hlas a dojemné písně, srdcerváč Dean Lewis se vrací do Prahy

Z každého singlu Deana Lewise se stal globální hit a třeba píseň Be Alright před dvěma lety kralovala i domácím rádiím a streamům a dodnes patří mezi nejúspěšnější skladby na Spotify vůbec. Kouzelný hlas a dojemné písně, po vyprodané pražské premiéře v klubu Roxy přijede australský hudební zázrak s chystaným třetím albem The Epilogue.

Pro velký zájem se show naplánovaná původně do klubu SaSaZu přesunula do Fora Karlín. Vstupenky zakoupené do SaSaZu zůstávají v platnosti, lístky zakoupené na balkon klubu budou platné pro první galerii Fora Karlín.

Zdroj fotky (Dean Lewis v Praze): Forum Karlín