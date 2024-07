Připravte se na nostalgický návrat do 80. let a protančete večer na hity jako například Forever Young, Big in Japan nebo Dance With Me!

Legendární německá skupina Alphaville oslavila před časem neuvěřitelných 40 let své existence a již 14. listopadu vystoupí v pražském Foru Karlín. Jako host vystoupí skupina Oceán.

Zdroj fotky (Alphaville v Praze): Forum Karlín