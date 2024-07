Marcus & Martinus se po vystoupení na letošním Eurovision Song Contest představí také fanouškům v pražském Foru Karlín!

Zázrak dvojí síly! Dvaadvacetiletí bratři z Norska a úspěšní umělci Marcus & Martinus odehrají v roce 2024/2025 15 exkluzivních koncertů na vybraných evropských místech v rámci "We Are Not The Same Tour". Úspěšní hudebníci teprve loni oslavili 10 let na scéně a v lednu 2024 s velkým úspěchem zahájili své arénové "We Are Not The Same Tour" po Skandinávii. Marcus & Martinus se nyní těší na své fanoušky v Evropě během letošního roku a v roce 2025.

Zdroj fotky (Marcus & Martinus v Praze): Forum Karlín