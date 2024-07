Avatar: The Last Airbender In Concert v Praze

Světové turné 2024/2025 začíná v září v USA a míří do 100 měst po celém světě, do pražského O2 universa dorazí 6. března 2025.

Vychutnejte si soundtrack z populárního animovaného seriálu v podání živého orchestru, zatímco Aangova epická cesta ožije na plátnech projekcí.

Připravte se na nevídanou hudební pouť Avatar: The Last Airbender In Concert, kterou přináší Nickelodeon, GEA Live a Senbla. Nechte se unést více než dvouhodinovou show, na které zazní kultovní hudební partitura v podání živého orchestru v dokonalém souladu s nejzajímavějšími momenty a oblíbenými scénami ze seriálu Avatar: The Last Airbender. Diváci se ponoří do světa Avataru a prožijí nejpamátnější okamžiky seriálu s hrdiny Aangem, Katarou, Toph, Sokkou, Zukem a dalšími.