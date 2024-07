Jedná se v rámci Evropy o unikátní koncertní tour, jež se odehraje výhradně v Německu ve spojení s jediným koncertem v Praze, který ji odstartuje.

Jazz, funk, soul, R&B, gospel i akustický pop, to vše vkusně míchá americký zpěvák a skladatel Gregory Porter s velmi dobře rozeznatelným sametovým barytonovým hlasem, kterým si podmanil celý svět.

Za svou úspěšnou hudební kariéru získal dvě ocenění Grammy za alba „Take Me to the Alley“ z roku 2016 a „Liquid Spirit“ z roku 2013, a sedm nominací Grammy. Jeho posledním vydaným albem je „All Rise“ v roce 2020, které znamenalo dosud poslední sedmou nominaci Grammy.

Zdroj fotky (Gregory Porter v Praze): Gregory Porter