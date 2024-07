Legendární popová ikona Cyndi Lauper míří do Prahy! Nenechte si ujít jedinečné vystoupení plné hitů jako Girl Just Want to Have Fun, Time After Time a mnoho dalších, které se již nebude opakovat.

Cyndi Lauper dnes oznámila termíny svého rozlučkového turné Girls Just Wanna Have Fun ve Velké Británii a EU. Turné, které produkuje společnost Live Nation, se v únoru příštího roku vydá do Evropy a bude prvním velkým turné zpěvačky po deseti letech, přičemž se představí v Glasgow, Manchesteru, Londýně, Birminghamu a Belfastu a poté bude pokračovat v Budapešti, Lodži, Praze, Berlíně, Düsseldorfu a Paříži. Během turné se k Lauper připojí speciální hosté, kteří budou zveřejněni později.

Zdroj fotky (Cyndi Lauper v Praze): O2 Arena