Na Grammy nominovaná kapela Sum 41 ohlásila své poslední světové turné „Tour Of The Setting Sum“, kterým oslaví nadcházející vydání svého posledního alba Heaven :x: Hell.

Sum 41 nikdy nezapadli. Bylo jim to jedno a ani se o to nesnažili. Místo toho se vytasili s charakteristickým stylem, který přerušovaly pop punkové popěvky a úderná heavy metalová zručnost. Díky tomu vrhli na populární kulturu nepřekonatelný stín, který sahá od jejich nadvlády v TRL na přelomu století až po nadšený set na zahajovacím festivalu When We Were Young.

Zdroj fotky (Sum 41 v Praze ): O2 Arena