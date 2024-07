Sbírka Galerie Zlatá husa, za kterou stojí někdejší ředitel TV Nova Vladimír Železný, je jednou z nejvýznamnějších soukromých kolekcí u nás.

Jejím těžištěm jsou díla klasické moderny a umění šedesátých let. Výstava Husa na Kampě přináší Železného osobní výběr sedmi desítek děl, která ilustrují radikální proměnu českého umění od začátku století do šedesátých let 20. století. K vidění jsou jak obrazy nejslavnějších mistrů, jakými byli Emil Filla, Jan Zrzavý či František Kupka, tak i díla méně známých osobností moderního umění, jako jsou Max Kopf, Jaroslav Hněvkovský nebo Bedřich Piskač.

Podtitul výstavy zní Proměna českého moderního umění během života jedné generace 1901–1966. Klíčem k expozici je jedna z nejnovějších akvizic galerie, loni získaný obraz Splynutí duší od Maxe Švabinského. Budeme-li hledat dílo, kterým začíná české moderní umění, je Splynutí duší jedním z nejvhodnějších kandidátů na tento titul.

Zdroj fotky (Husa na Kampě / sběratel Vladimír Železný): Museum Kampa