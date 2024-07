Divadlo Procity uvede své představení Poločas rozpadu v pondělí 19. srpna ve 20:30 v Gauči na Výstavišti.

Také máte někdy pocit, že vaše sny jsou tu od toho, aby se snily? Anebo je zkoušíte proměnit v realitu? Cesta za snem vyžaduje jít životem bez jistot, snadno zranitelný a často s prázdnýma rukama. Pro spoustu z nás je cena snu příliš vysoká, a tak to vzdáme. Úspěch spočívá v prostém „nikdy to nevzdej“, ale je to reálné? Dokážeme jít pořád dál, ať se děje cokoliv? Cesta za snem je často namáhavá, psychicky bolestivá a někdy depresivní. Projdou jen silné povahy.

Zdroj fotky (Poločas rozpadu): GoOut.net