Lollipopz je česká dětská pěvecko-taneční hudební skupina zaměřená na dětské publikum. Skupinu tvoří čtyři dívky ve věku 9–10 let. Vyznačují se především svými různobarevnými parukami. Skupina hraje vlastní repertoár a komponované pořady pro děti.

Ahoj, my jsme Anet, Amy, Neli a Míša - dohromady hudební skupina Lollipopz. Jsme parta bláznivých holek, které baví zpívat, tancovat a rozdávat radost a úsměvy na všechny strany. Spousta holek o sobě říká, že jsou bláznivé. Ale v našem případě je to absolutně nezpochybnitelná pravda, to nám věřte.

Zdroj fotky (Lollipopz): Lollipopz