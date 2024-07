Letní kino Centrum Černý Most: Tlapková patrola ve velkofilmu

Ve čtvrtek 18. července zveme všechny návštěvníky do letního kina na promítání filmu Tlapková patrola ve velkofilmu. Přijďte si užít filmový večer se svými ratolestmi u hlavního vchodu do Centra Černý Most!

Čtyři čtvrteční večery na začátku prázdnin a čtyři čtvrteční večery na jejich konci budou letos v Centru Černý Most opět patřit filmům. Na travnaté ploše u hlavního vstupu totiž již 27. června odstartoval další ročník oblíbeného Paramount MAX kina.

Pro děti budou tentokrát připravena hned tři promítání, na oslavu konce školního roku byl již tradičně připraven tematický zábavný program v duchu Tlapkové patroly, na kterou se malí i návštěvníci mohou těšit i na konci měsíce. Na své si přijdou i dospělí, kterým letošní program nabídne loňský hit Mission: Impossible Odplata – První část nebo nejnovější díl série Transformers: Probuzení monster. Malé i velké pak jistě pobaví Želvy Ninja: Mutantí chaos, ve kterém se loni na plátna vrátily kultovní kreslené postavičky.

Za promítáním letního kina stojí opět kanály Paramount Network a Prima MAX. Vstup na akci, kterou pořádá primácká agentura SOLOOTIONS, bude jako vždy pro všechny diváky zdarma.