Marek Starosta a Rafael Smet Začátek něčeho / The Beginning of Something

Výstava ZAČÁTEK NĚČEHO se zrodila, aby novým cyklem obrazů vyprávěla nový příběh a nový začátek. Na obrazech nejsou skutečná města ani příroda, ale scénáře připomínající čistotu digitálních obrazů, v nichž se vše vznáší bez gravitace v neměnném světle, čas je cyklický, věčný, bez přesných historických faktů. Oba umělci malují velmi realistické kompozice s trpělivou precizností a čerpají jak z fotografie, tak z vlastní fantazie. "Nové realismy" Starosty a Smeta jsou však více virtuální, představují tiché, prehistorické nebo futuristické světy. Neexistují jasné odpovědi na to, co je realita. Starosta a Smet ukazují její možné variace. Marek Starosta (1999) kombinuje spirálovité a platónské hranoly, v nichž se beztvará hmota proměňuje do definované podoby, stává se geometrickou sochou, robotickou postavou nebo autoportrétem. Rád maluje figurativním expresionistickým způsobem drobné každodenní příběhy; představuje imaginární denní a noční krajiny, vjemy a myšlenky, tiché futuristické světy a jejich možné variace. Rafael Smet (2000) maluje rostliny, stromy i origami papírů, pyramidy chladné a znepokojivé, ale bez dramatu. V krajině dochází k téměř neznatelnému procesu metamorfózy a změny přírody. Olejomalby představují realistickým stylem téměř prehistorický a fiktivní nebo starověký svět v jeho úpadku, kde vše teprve začíná znovu. Kurátorka: Sussana Wagner Zahájení výstavy: Ivona Raimanová Zdroj fotky (Marek Starosta a Rafael Smet Začátek něčeho ): IN Gallery CZ a Rafael Smet

